Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak!

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan giriş sınavı duyurusuna göre, Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere üç farklı grupta toplam 25 Kamu İhale Uzman Yardımcısı alınacak.

Alımlar hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar arasından gerçekleştirilecek.

HANGİ BÖLÜMDEN KAÇ UZMAN YARDIMCISI ALINACAK?

Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanan kadro dağılımı ve KPSS puan türleri şöyle:

Hukuk Fakültesi: 7 kadro – KPSSP4

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri: 6 kadro – KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP33

İnşaat Mühendisliği: 10 kadro – KPSSP1, KPSSP2

Makine Mühendisliği: 2 kadro – KPSSP1, KPSSP2

Toplam: 25 kadro

Kurum, KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısının 20 katı adayı yazılı sınava çağıracak. Bu kapsamda toplam 500 aday yazılı sınava katılabilecek. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava kabul edilecek.

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak.

İlanda belirtilen fakülte veya bölümlerin birinden ya da denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olmak).

2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almak.

Sağlık yönünden görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da erteletmiş olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmaya engel bir durumu bulunmamak.

Ayrıca adayların hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olması, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi ve takım çalışmasına yatkın olması gerekecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı alımı başvuruları 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı hizmeti veya https://kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek. Eksik ya da hatalı belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 19 Aralık 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınav çoktan seçmeli test şeklinde uygulanacak.

Hukuk ve iktisadi-idari bilimler alanlarından başvuran adaylar; kamu hukuku, özel hukuk, iktisat, maliye ile işletme ve muhasebe konularından oluşan beş soru grubundan üçünü tercih edecek. Tercih edilen gruplardan en az birinin kamu hukuku veya özel hukuk olması gerekecek.

Bu adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için seçtikleri her soru grubundan en az 60 puan almaları ve üç grubun puan ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.

İnşaat ve makine mühendisliği mezunları ise kendi mühendislik müfredatları kapsamındaki konulardan sınava girecek. Mühendislik alanındaki adayların yazılı sınavdan en az 70 puan alması gerekecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK MI?

Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı alımında sözlü sınav da yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, her fakülte veya bölüm için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava katılabilecek.

Sözlü sınavda adayların alan bilgisi, muhakeme gücü, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, özgüveni, genel kültürü ve bilimsel gelişmelere açıklığı değerlendirilecek.

Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek. Sözlü sınav tarihi ise yazılı sınavda başarılı olan adaylara daha sonra duyurulacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Giriş sınavında başarılı olan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı puanı belirlenecek.

Adaylar, başvurdukları fakülte veya bölüm için ayrılan kadro sayısı dikkate alınarak başarı puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puan alan adaylardan başlanarak 25 asil aday belirlenecek.

Ayrıca başarılı adaylar arasından, ilgili fakülte veya bölüm için ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday da belirlenebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör