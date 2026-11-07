Marmara Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak!



Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 10 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Personel alımı, 2026 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Her pozisyon için boş kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Marmara Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 mühendis ve 7 tekniker olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel alınacak.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımı şöyle:

Kadro Kontenjan Öğrenim Mühendis (İnşaat) 1 Lisans Mühendis (Elektrik/Elektronik) 2 Lisans Tekniker (Elektrik) 3 Ön lisans Tekniker (Bilgisayar) 4 Ön lisans Toplam 10

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Ayrıca adaylarda şu şartlar aranacak:

2026 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanına sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında örgün lisans eğitimi öğrenci kaydı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerliği tamamlamış veya askerlikten muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde belirtilen sözleşme feshi sonrası yeniden istihdama ilişkin şartlara uygun olmak.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak. Arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları gerçekleştirilecek.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?

Mühendis (M01) – 1 kişi

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

Mühendis (M02) – 2 kişi

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek.

Tekniker (T01) – 3 kişi

Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

Tekniker (T02) – 4 kişi

Aşağıdaki ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek:

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Web Teknolojileri ve Programlama

Bilgisayar Bilimleri

Arka-Yüz Yazılım Geliştirme

Ön-Yüz Yazılım Geliştirme

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 6 Kasım 2026 tarihinde saat 09.00'da başladı. Başvurular 20 Kasım 2026 tarihinde saat 13.00'te sona erecek.

Adayların başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Ancak elektronik ortamda başvuru yapılması tek başına yeterli olmayacak.

Adayların, sistem üzerinden oluşturulan "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini ve istenilen diğer belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Belgelerini şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Başvuruların değerlendirilmesinde 2026 KPSS puan sıralaması esas alınacak.

Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Buna göre toplam 10 kişilik personel alımı için 30 adayın sözlü sınava çağrılması öngörülüyor.

Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan adayların tamamı da sınava davet edilecek.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı 17 Aralık 2026 tarihinde Göztepe Yerleşkesinde yapılacak.

Sözlü sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav değerlendirmesi şu şekilde gerçekleştirilecek:

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi: 60 puan

Liyakat, temsil kabiliyeti, göreve uygunluk ve genel kültür: 40 puan

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.

Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı esas alınacak. Her pozisyon için kontenjan sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek.

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı kapsamında sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı internet adresinde yayımlanacak.

Sonuç açıklama adresi: https://pdb.marmara.edu.tr

Kazanan adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde ıslak imzalı dilekçeyle Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurabilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör