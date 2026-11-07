SGK 100 Denetmen Yardımcısı Alacak! Başvurular 9 Kasım’da Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımına ilişkin giriş sınavı ilanı yayımladı. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre, taşra teşkilatı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere toplam 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanı en yüksek olanlardan başlanarak kadro sayısının dört katı aday sınava çağrılacak. Buna göre 100 kişilik alım için en fazla 400 aday sözlü sınava katılabilecek. Sıralamada son sıradaki adayla eşit puana sahip olanların tamamı da sözlü sınava davet edilecek.

SGK 100 Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan giriş sınavı duyurusuna göre adayların belirlenen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda şu şartlar aranacak:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), ilanda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Adayların, giriş sınavının yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların mezuniyet bilgilerinin ve KPSS puanlarının ilanda belirtilen şartlarla uyumlu olması gerekiyor.

SGK DENETMEN YARDIMCISI ALIMINA HANGİ BÖLÜM

Aşağıdaki fakülte ve bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek:

Hukuk fakülteleri

Siyasal bilgiler fakülteleri

İktisadi ve idari bilimler fakülteleri

İktisat fakülteleri

İşletme fakülteleri

Belirtilen fakültelerin sosyal hizmetler bölümleri

Ayrıca bu fakülte ve bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar da başvuruda bulunabilecek.

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SGK DENETMEN YARDIMCISI ALIMINDA HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ GEÇERLİ?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına başvurularda 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS sonuçları esas alınacak.

Belirtilen KPSS puan türleri şunlar:

KPSSP39

KPSSP40

KPSSP41

KPSSP42

KPSSP43

KPSSP48

Adayların söz konusu puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekecek.Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puan sıralaması esas alınacak ve en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belirlenecek.

SGK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı başvuruları 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.

Başvurular 22 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini kullanarak veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformuna giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilmeyen başvurular kabul edilmeyecek. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuruların tamamlanması ve belgelerin eksiksiz yüklenmesi konusunda adayların dikkat etmesi gerekiyor. Buna göre adayların, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra e-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranını kontrol etmeleri gerekiyor.

Bu ekranda "Başvuru Alındı" ibaresi bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru süresi içerisinde bilgilerini güncellemek veya yeni belge eklemek isteyen adaylar, başvurularını yenileyebilecek.

Ancak son başvuru tarihine kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile gerekli belgeleri bulunmayan, eksik veya hatalı belge yüklenen başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından eksik belgelerin tamamlanmasına izin verilmeyecek.

SGK 100 DENETMEN YARDIMCISI ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak alımda toplam 100 kadro bulunuyor.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, KPSS puanları esas alınarak en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanacak.

Atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Buna göre 100 kişilik kadro için en fazla 400 aday sözlü sınava davet edilecek.

Sıralama sonucunda son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların gerekli belgelerinin bulunması ve başvuru şartlarını taşıması gerekecek.

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

SGK tarafından yayımlanan duyuruya göre Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı 28 Aralık 2026 ile 11 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavlar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bilgilerini sınav tarihinden en az 15 gün önce SGK'nın resmî internet sitesi ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınava katılacak adayların yanlarında T.C. kimlik numaralarının bulunduğu, geçerli ve güncel fotoğraflı kimlik belgelerini bulundurmaları gerekecek.

SGK Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınavında Hangi Konular Sorulacak?

SGK Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı sözlü olarak ve tek aşamada yapılacak.

Sınavda adayların kamu maliyesi, iktisat, hukuk ve muhasebe alanlarına ilişkin bilgi düzeyleri değerlendirilecek.

Kamu Maliyesi

Maliye teorisi: Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi

Maliye politikası

Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

İktisat

İktisat teorisi: Mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz

İktisat politikası

Para teorisi ve politikası

Uluslararası iktisat

Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar

Hukuk

Anayasa hukuku

Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç)

Borçlar hukuku

Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku)

İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku

Muhasebe

Genel muhasebe

Mali tablolar analizi

Ayrıca Sosyal Hizmetler mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi de sınav kapsamında değerlendirilecek.

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVINDA PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıdaki kriterler esas alınacak:

Değerlendirme kriteri

Puan

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

50

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

10

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

10

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10

Genel yetenek ve genel kültürü

10

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

10

Toplam

100

Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınav notu 70'in altında kalan adaylar başarılı sayılmayacak.

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

SGK Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî internet sitesi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki adreslerden öğrenebilecek:

SGK: https://www.sgk.gov.tr

Kariyer Kapısı: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Sınav sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

Giriş sınavı sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurabilecek.

İtirazlar, sınav komisyonuna ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılacak.

İnceleme sonucu ilgili adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilecek.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan itiraz dilekçeleri ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

Komisyon tarafından yapılan incelemenin sonuçları kesin olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör