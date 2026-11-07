Üniversiteden İstifa Eden Yardımcı Doçent, Belediyeye Sınavsız Avukat Olarak Atanabilir mi?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hangi Kadroları Kapsıyor?

18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. Ancak; ... b) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dahil kadrolara, ... ı) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü ile "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15 inci maddesinde, "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. ..." hükmü yer almaktadır.

Belediyelerde Avukat Kadrosuna Atanmak İçin Hangi Şartlar Aranıyor?

Öte yandan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 nci maddesinde, "... (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) ...avukat, ..." hükmü, "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8 nci maddesinde, "(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır: a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak." hükmü, "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır: ... d) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, ..." hükmü,

Doktora Mezunları Unvan Değişikliği Sınavına Girmeden Atanabilir mi?

"Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19 uncu maddesinde, "(1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: … d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan, genel hükümlere göre atanabilir. … f) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler. …" hükmü,

Diğer Kamu Kurumlarından Belediyelere Naklen Atama Yapılabilir mi?

"Naklen atamalar" başlıklı 23 üncü maddesinde, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir. (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanlar ve ilgili mevzuatı dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Belediyelerde Personel Gider Sınırı Yüzde Kaç?

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında, belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu, nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde ise yüzde kırkını aşamayacağı; yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik artışlar nedeniyle personel giderlerinin bu oranları aşması hâlinde, personel giderleri söz konusu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde Personel Alımına İlişkin Hangi Hükümler Var?

Diğer taraftan, 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin "PERSONEL GİDERLERİ" başlıklı bölümünde, mevcut personelin etkin ve verimli çalıştırılması, atıl personel oluşumunun önlenmesi ve kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâli hariç olmak üzere, bir önceki mali yılda emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle kadro ve pozisyon sayılarında meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas veya kullanım talebinde bulunulması gerektiği; mahallî idarelerde ise ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel giderlerine ilişkin oranların esas alınacağı belirtilmiştir.

İstifa Eden Yardımcı Doçentin Sınavsız Avukat Kadrosuna Atanması Mümkün mü?

Bu itibarla, hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olup yardımcı doçent kadrosunda görev yapmakta iken istifa ederek görevinden ayrılan personelin, Belediye de münhal bulunan avukat kadrosuna 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca sınavsız olarak açıktan atanmasının, personel gider oranının yasal sınırın altında olması kaydıyla, genel hükümlere uygun olmak şartıyla İdarenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör