ÖSYM, 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre MEB-AGS-P1 puan türündeki branş bazında sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını açıkladı.

Adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB-AGS Branş Bazında Sıralamalar Nasıl Öğrenilecek?

2026 MEB-AGS'ye katılan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Adaylar, MEB-AGS-P1 puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamalarını görmek istiyorlarsa bu alanları işaretleyecek.

Ardından "Hesapla" butonuna basıldığında, adayların seçtikleri alanlarda MEB-AGS-P1 puan türüne göre kaçıncı sırada oldukları görüntülenecek.

Branş Sıralamaları Hazırlık Eğitimine Alınma Sürecini Etkilemeyecek

ÖSYM tarafından yayımlanan teknik açıklamada, branş bazında sıralama hizmetinin, adayların MEB-AGS-P1 puan türünde eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hizmetin yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı ve Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınma süreçlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar, mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 Puan Türlerinde Sıralamalar Nasıl Öğrenilecek?

ÖSYM'nin teknik açıklamasına göre, MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 puan türlerinde hesaplanan puanlar, ÖABT alanı ve yabancı dile göre farklı puan türlerine sahip bulunuyor.

Bu puan türlerine ilişkin başarı sırası bilgileri, adayların sınav sonuç belgelerinde yer alıyor.

Branş bazında sıralama hizmeti ise MEB-AGS-P1 puan türü üzerinden sunuluyor.

Mezun ve Öğrenimine Devam Eden Adayların Eğitim Bilgileri Esas Alındı

ÖSYM tarafından yayımlanan teknik açıklamada, branş bazında sıralama hizmetinin hazırlanmasında adayların MEB-AGS başvuru kayıt bilgilerinin esas alındığı belirtildi.

Buna göre sıralama hizmeti, adayların MEB-AGS başvuru kayıt bilgilerinde bulunan hem mezun hem de okuyor durumundaki tüm eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.

Adaylar, sıralamalarını görmek istedikleri eğitim alanlarını seçerek ilgili alanlarda sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirebilecek.

ÖSYM'den Adaylara Teknik Açıklama

ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin kullanımına ilişkin teknik açıklama metnini de yayımladı.

Açıklamada, sıralamaların bilgilendirme amacı taşıdığı, MEB-AGS-P2 ve MEB-AGS-P3 puan türlerine ilişkin başarı sıralarının sınav sonuç belgelerinde bulunduğu ve Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adayların Millî Eğitim Bakanlığınca belirleneceği duyuruldu.

2026 MEB-AGS Branş Bazında Sıralama Sorgulama: https://ais.osym.gov.tr

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör