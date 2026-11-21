Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 181 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

20 Kasım 2026 tarihli ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek personel, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre personel alımı yapılacak unvanlar şöyle:

Mühendis (Makine, Kimya, Bilişim)

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager)

Biyolog

Hemşire

Laborant

Tekniker (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Silah Muayene, Bilgisayar)

Sağlık Teknikeri (Otopsi)

Büro Personeli

İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek)

Destek Personeli (Hizmetli)

Destek Personeli (Şoför)

Destek Personeli (Aşçı)

Personel alımları, ilanda belirtilen pozisyon ve kontenjanlar doğrultusunda İstanbul merkez teşkilatı ile çeşitli illerde bulunan Adli Tıp Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Aranacak Genel Şartlar

İlana başvuracak adayların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde belirtilen koşulların yanı sıra ilanda yer alan genel ve özel şartları taşımaları gerekiyor.

Bu kapsamda adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

1. Vatandaşlık şartı: Türk vatandaşı olmak.

2. Yaş şartı: Son başvuru günü olan 6 Aralık 2026 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonuna başvuracak adayların ise 2026 KPSS'nin yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 1996 ve sonrasında doğan adaylar başvurabilecek.

3. Askerlik şartı: Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş olanların ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, askerlik hizmetini ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekiyor.

4. Adli sicil şartı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.

5. Sağlık şartı: 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. Kamu hakları şartı: Kamu haklarından mahrum olmamak.

7. Öğrenim şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşımak.

8. KPSS şartı: 2026 yılı KPSS'ye girmiş olmak ve başvurulan pozisyon için aranan KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Ayrıca adayların başvuracakları pozisyonlar için ilanın Ek-1 bölümünde yer alan özel nitelikleri sağlamaları gerekiyor.

Kadrolara Göre Aranacak Özel Şartlar

Mühendis (Makine): Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis (Kimya): Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis (Bilişim): Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği veya Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager): Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak.

Biyolog: Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hemşire: Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Laborant: Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker (Elektrik): Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği veya Deniz Elektroniği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker (Sıhhi Tesisat): Yapı, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi veya Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker (Silah Muayene): Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi veya Silah Sanayi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker (Bilgisayar): Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Otopsi): Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı veya Adli Tıp ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli (İşletme-İktisat-Kamu Yönetimi): Ekonomi, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi, İşletme-Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli (Bilgi Belge Yönetimi): Kütüphanecilik, Bilgi Belge Yönetimi veya Arşivcilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli (Tıbbi Sekreter): Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği veya Mahkeme Büro Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli (İşletme-İktisat-Kamu Yönetimi-Bilgi Belge Yönetimi): Ekonomi, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi, İşletme-Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Bilgi Belge Yönetimi, Arşivcilik, Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek): Erkek olmak ve lise veya dengi okul mezunu olmak.

Ayrıca bu pozisyona başvuracak adayların;

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları,

1 Ocak 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları,

170 santimetreden kısa boylu olmamaları,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13'ten fazla, 17'den az olmaması,

Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engellerinin bulunmadığını, ilanda belirtilen sağlık koşulları kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri,

Mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve 7/24 esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmalarına engel durumlarının bulunmaması

gerekiyor.

İlgili beyan formunun imzalı sureti başvuru sırasında sisteme yüklenecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sınav tarihinde yapılacak. Gerekli şartları sağlamayan adaylar sözlü sınava alınmayacak.

Destek Personeli (Hizmetli): Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Adayların ayrıca temizlik işlerinde en az 6 ay sigortalı olarak çalışmış olmaları ve bu çalışmalarını e-Devlet üzerinden alınacak, meslek kodlarını gösteren barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmeleri gerekiyor. Söz konusu belge başvuru sırasında sisteme yüklenecek.

Bu pozisyona başvuracak adayların yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kayıtlarının bulunmaması gerekiyor.

İstihdam edilecek personel, görevlendirildiği birimin kapalı ve açık alanlarının temizliği, katı atıkların toplanması, malzeme ve demirbaş taşıma, yükleme-boşaltma ile yöneticiler tarafından verilen diğer hizmetli görevlerini yerine getirecek.

Destek Personeli (Şoför): Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Adayların eski tip E sınıfı sürücü belgesine veya 1 Ocak 2016 itibarıyla yeni tip D ve C sınıfı sürücü belgelerine birlikte sahip olmaları gerekiyor. Sürücü belgesi başvuru sırasında sisteme yüklenecek.

Destek Personeli (Aşçı): Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 181 sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden gerçekleştirilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Sözlü Sınava Kaç Aday Çağrılacak?

Başvuruları kabul edilen adaylar, KPSS P3, P93 ve P94 puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.

Bu sıralama sonucunda her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınavlar, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

Başvuru ve Sınav Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Yayımlanan duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olacağından adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör