375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinde, "Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapamayacak kurum ve kuruluşlar ile görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 3.5.2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde, " Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır. ... 4) il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." hükmü ile 8 inci maddesinde, "... (4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 15 inci maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafı kapsamında istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz. (5) Adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli bu Yönetmelik kapsamında geçici olarak görevlendirilemez. ..." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, "... Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. ... Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. ..." hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde, "... Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile 64 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 3 Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 26.10.2026 tarihli ve 418430 sayılı yazısında; "Söz konusu mevzuatta gerçekleştirilen değişikliklerde; 1)10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 15 inci maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerle ilgili hükümlerin güncel haliyle Yönetmeliğe dercedilmesi, 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan diğer sözleşmeli personel gibi memur kadrolarına atanıncaya kadar kapsam dışında tutulması, 3) Adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personelinin bu süreçte geçici görevlendirme kapsamı dışında tutulması, 4) Kamu personel bilgi sistemi ile ilgili görevlere bağlı olarak kurumlara yapılan atıfların güncellenmesi, - Kamu personel bilgi sistemine bildirimi yapılmayan geçici görevlendirme işlemlerinin iptal edilmiş sayılması, hususları düzenlenmiştir. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış mevcut geçici görevlendirmelerden anılan düzenlemeler dolayısıyla Yönetmeliğin kapsamı dışında kalanların sona erdirilmesi gerektiğinden; buna ilişkin iş ve işlemlerin bir ayı geçmemek üzere makul süre içerisinde tamamlanması, bunlardan can güvenliği ve sağlık sebepleriyle yapılmış olanların ise ilgili mazeret durumu geçerliliğini koruduğu sürece devam ettirileceği hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim." denilmiştir. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahallî idare birliklerinde görev yapan memurların ve sürekli işçilerin, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak söz konusu mahallî idarelerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi kapsamında kendi bünyelerine veya diğer mahallî idareler arasında geçici görevlendirme yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla,

1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin memur kadrolarına atanıncaya kadar kurumlar arası geçici görevlendirmelerinin yapılamayacağı,

2) Mevzuat değişikliğinden önce geçici görevlendirilmiş olan sözleşmeli personelden can güvenliği ve sağlık sebepleriyle görevlendirilenler dışındakilerin geçici görevlendirmelerinin, bir ayı geçmemek üzere makul bir süre içerisinde sonlandırılması gerektiği,

3) Can güvenliği ve sağlık sebepleriyle geçici görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin ise ilgili mazeretlerinin geçerliliğini koruduğu sürece devam ettirilebileceği,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapanlardan adaylık sürecinde bulunanlar ile adaylık, stajyerlik veya yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli hariç olmak üzere diğer memurların ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçilerin kurumlar arası geçici görevlendirmelerinin devam edebileceği; ancak Kamu Personel Bilgi Sistemine bildirilmeyen geçici görevlendirme işlemlerinin iptal edilmiş sayılacağı,

Değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör