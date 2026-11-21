Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında uzun süreli görevlendirilecek din görevlilerini belirlemek amacıyla düzenlenen 2026 Sonbahar Mesleki Yeterlilik Sınavı'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada sınav giriş belgelerine erişim, sınava katılım için gerekli belgeler ve adayların uyması gereken kurallar belirtildi. Ayrıca ülke ve kategorilere göre kontenjanlar ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) istatistikleri paylaşıldı.

Sınav Giriş Belgeleri DİBBYS Üzerinden Alınacak

Yurt Dışında Görevlendirilecek (Uzun Süreli) Din Görevlilerini Seçme-2026 Sonbahar Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerini Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) üzerinden alabilecek.

Adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve sınav merkezinde sınava katılacak.

Adaylar Saat 09.00'da Sınav Merkezinde Hazır Bulunacak

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre adayların, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarihte ve sınav merkezinde saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınava katılacak adayların yanlarında sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, kimlik belgesi veya pasaport bulundurmaları zorunlu olacak.

Bu belgelerin dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

Bazı Adaylardan Ek Belgeler İstenecek

Dil belgesi veya vize, ikamet izni ve vatandaşlık belgesi istenen kategorilere başvurarak sınava çağrılan adayların, ilgili belgelerin asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Adayların söz konusu belgeleri sınav sırasında komisyona ibraz etmeleri istenecek.

Ülke ve Kategorilere Göre Kontenjanlar Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan 2026 Sonbahar istatistik tablosunda, yurt dışı din görevlisi seçme sınavına ilişkin ülke ve kategorilere göre kontenjanlar ile MBSTS bilgilerine yer verildi.

Tablodaki kontenjanların toplamı 321 erkek ve 15 kadın olmak üzere 336 olarak hesaplandı.

Kontenjanların ülke ve gruplara göre dağılımı şöyle:

Ülke veya bölge Erkek Kadın Almanya 170 10 Hollanda 30 2 İsviçre 5 0 Belçika 10 0 Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada 36 3 Avrasya Ülkeleri 20 0 KKTC 40 0 Afrika, Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika 10 0 Toplam 321 15

İstatistik tablosunda Almanca, Aşere-i Takrib, Hüsn-i Tilavet/Tashih-i Huruf, hafızlık, İngilizce-Fransızca ve temel başvuru şartlarının sağlanmasının yeterli olduğu kategoriler için ayrı kontenjan bilgileri bulunuyor.

Ayrıca İsviçre, Belçika ve Avrupa Birliği için süresiz oturum veya vatandaşlık belgesine ilişkin kategorilere de tabloda yer verildi.

Sınav İstatistikleri Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sınava ilişkin ülke ve kategori bazındaki istatistik bilgilerini adayların erişimine açtı.

Adaylar, kontenjan dağılımlarını ve MBSTS verilerini içeren istatistik tablosunu Başkanlığın resmî internet sitesi üzerinden inceleyebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör