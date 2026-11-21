İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 90 zabıta memuru alacak.

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımlarda, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 9 ve 10'uncu dereceli kadrolara açıktan atama gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Hangi Bölümlerden Zabıta Memuru Alınacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre 90 kişilik kontenjanın 72'si erkek, 18'i kadın adaylara ayrıldı.

Alım yapılacak bölümler ve kontenjan dağılımı şöyle:

Spor bilimleri alanından 30 zabıta memuru alınacak

Lisans düzeyinde eğitim veren kurumların Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Rekreasyon, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri programlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Bu alan için 24 erkek ve 6 kadın kontenjanı bulunuyor.

Kamu yönetimi alanından 30 zabıta memuru alınacak

Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olan adaylar için 24 erkek ve 6 kadın kontenjanı ayrıldı.

Ön lisans mezunlarından 30 zabıta memuru alınacak

Adalet, Yerel Yönetimler veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek. Bu grupta da 24 erkek ve 6 kadın zabıta memuru alınacak.

Lisans mezunlarında KPSS P3, ön lisans mezunlarında ise KPSS P93 puan türü esas alınacak. Bütün kadrolar için 2026 KPSS'den en az 65 puan alınmış olması gerekiyor.

Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ve 48'inci maddelerinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Bu kapsamda Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ilgili mevzuatta belirtilen suçlardan mahkûm olmamak ve görevin sürekli yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranıyor.

Erkek adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması veya askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekiyor.

Adayların ayrıca başvuracakları kadro için belirlenen öğrenim şartını sağlamaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları isteniyor.

Zabıta Alımında Yaş, Boy ve Kilo Şartı

Zabıta memuru alımına başvuracak adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İlanda erkek adaylar için en az 1,67 metre, kadın adaylar için ise en az 1,60 metre boy şartı bulunuyor.

Ayrıca adayların boylarının 1 metreden fazla olan kısmı ile kiloları arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor.

Boy ve kilo ölçümleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla yapılacak.

Başvurular 30 Kasım'da Başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuruları 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adayların, belediyenin www.izmir.bel.tr adresinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvurular, 08.30-17.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığına yapılacak.

Başvuru adresi: Yenidoğan, 2225 Sokak No: 2, Konak/İZMİR.

Posta, e-posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda Hangi Belgeler İsteniyor?

Zabıta memuru alımına başvuracak adaylardan şu belgeler talep edilecek:

İmzalanmış başvuru formu,

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı,

Diploma veya mezuniyet belgesi,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

ÖSYM'nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu KPSS sonuç belgesi,

Sürücü belgesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğraf,

Başvurulacak kadroyu belirten dilekçe.

Belgelerin asılları, onaylı örnekleri veya elektronik ortamdan alınan belgeler konusunda ilanda belirtilen usuller uygulanacak.

Adaylar, şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Ne Zaman Yapılacak?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. İlan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sınava katılabilecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 18 Aralık 2026 tarihinde belediyenin internet sitesinden duyurulacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav ise 11 Ocak 2027 tarihinde saat 09.00'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğünün Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi No: 50, Şirinkapı, Buca/İZMİR adresindeki yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Sınavın aynı gün tamamlanamaması durumunda ertesi gün devam edilecek.

Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile mahalli idarelere ilişkin temel mevzuat konularından sorular yöneltilecek.

Uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi, yetenek ve sportif dayanıklılık gibi özellikler değerlendirilecek.

Sınavda Başarı Puanı Nasıl Hesaplanacak?

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 100'er puan üzerinden değerlendirilecek. Sınav puanının hesaplanmasında sözlü sınavın yüzde 50'si, uygulamalı sınavın yüzde 50'si dikkate alınacak.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması gerekiyor.

Atamaya esas başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Başarı sıralamasına göre 90 asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sonuçlar İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmî internet sitesinde yayımlanacak.

Başvuru ve sınav duyuruları: https://www.izmir.bel.tr

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör