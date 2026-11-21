Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 50 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Yayımlanan sınav ilanında adayların taşıması gereken öğrenim, yaş ve KPSS koşulları ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin esaslar açıklandı.

Alım kapsamında KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamada ilk 250 aday arasına girenler yazılı sınava katılma hakkı elde edecek. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava çağrılacak.

SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilecek?

SGK müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki fakülte veya bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor:

Hukuk fakülteleri,

Siyasal bilgiler fakülteleri,

İktisat fakülteleri,

İşletme fakülteleri,

İktisadi ve idari bilimler fakülteleri,

Sosyal Hizmetler,

Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi,

Aktüerya,

Bankacılık,

Sigortacılık.

Bu fakülte ve bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları da başvurabilecek.

SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Neler?

Müfettiş yardımcılığı sınavına başvuracak adayların, öğrenim şartının yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları gerekiyor.

İlana göre adaylarda ayrıca şu şartlar aranacak:

Sınavın yapılacağı 2027 yılının 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

2025 veya 2026 KPSS'den KPSSP43 ya da KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinde en az 80 puan almış olmak.

Başvuran adaylar arasında KPSS puanına göre yapılacak sıralamada ilk 250 kişi içerisinde bulunmak.

Sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak.

KPSS'den En Az 80 Puan Şartı Aranacak

SGK müfettiş yardımcılığı alımında 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen KPSS sonuçları geçerli olacak.

Adayların KPSSP43 veya KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinde 80 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesinde her iki yılın KPSS puanları birlikte dikkate alınacak. Adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.

50 kişilik kadronun en fazla beş katı kadar aday, yani 250 kişi, yazılı sınava katılabilecek. Sıralamada 250'nci adayla aynı puanı alan diğer adaylar da sınava davet edilecek.

SGK Müfettiş Yardımcılığı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın internet adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru tamamlandıktan sonra adayların KPSS puanları, ÖSYM kayıtları üzerinden sistem tarafından kontrol edilecek.

Başvuru adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Yazılı Sınav 16-17 Ocak 2027 Tarihlerinde Yapılacak

SGK müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı, 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınav, 16 Ocak 2027 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra, 17 Ocak 2027 Pazar günü ise öğleden önce olmak üzere toplam üç oturumda yapılacak.

Sınav yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Caddesi No: 6, Balgat/ANKARA.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi SGK'nın resmî internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca adreslerine tebligat gönderilmeyecek.

Sınava katılacak adayların geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sistem üzerinden alacakları sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

SGK Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavında Hangi Konular Yer Alacak?

Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı klasik usulde gerçekleştirilecek.

Sınavda Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nde belirtilen konular esas alınacak.

Kamu Maliyesi: Maliye teorisi, kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

Ekonomi: Mikro ve makro iktisat, iktisadi analiz, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

Hukuk: Anayasa hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, idari yargılama usul hukuku, sosyal güvenlik ve iş hukuku.

Muhasebe: Genel muhasebe ve mali tablolar analizi.

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri.

Ayrıca yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması hâlinde genel, güncel ve sosyo-ekonomik konularda kompozisyon sınavı da uygulanacak.

Yazılı Sınavda Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve genel ortalamanın en az 70 olması gerekiyor.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava çağrılmayacak.

Sözlü sınavda ise adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgileri değerlendirilecek. Bunun yanında kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği ile tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de dikkate alınacak.

Sözlü sınavda da her bir sınav konusundan en az 60 puan alınması ve ortalamanın en az 70 olması şartı aranacak.

Müfettiş Yardımcılığı Sınavında Başarı Sıralaması Nasıl Belirlenecek?

SGK müfettiş yardımcılığı giriş sınavında nihai başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması esas alınarak oluşturulacak.

Giriş sınavını kazanan asıl ve yedek adayların listeleri SGK'nın resmî internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçlar Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecek.

Yazılı sınavı kazanan adayların başarı sıralamaları ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Kurum tarafından ayrıca ilan edilecek.

Adaylar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde dilekçeyle itiraz edebilecek. İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör