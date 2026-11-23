İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında açıktan atama yoluyla 36 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak alımlarda adayların mezuniyet durumları, 2026 KPSS puanları, yaş, boy ve kilo şartları dikkate alınacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hangi Kadrolara Personel Alacak?

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 36 zabıta memuru alımının 23'ü lisans, 13'ü ise ön lisans mezunları arasından yapılacak.

Kadroların mezuniyet şartlarına göre dağılımı şöyle:

18 Zabıta Memuru (Lisans): Kamu yönetimi, yerel yönetimler, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak.

5 Zabıta Memuru (Lisans): İnşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, veteriner veya gıda mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

13 Zabıta Memuru (Ön Lisans): Mahalli idareler, mahalli idareler (zabıta), yerel yönetimler, halkla ilişkiler, adalet, acil durum ve afet yönetimi veya ilk ve acil yardım programlarından mezun olmak.

Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 puan alınması gerekiyor.

Tüm kadrolarda en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı bulunuyor.

Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları Neler?

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartların yanı sıra şu özel şartları da taşıması gerekiyor:

2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 65 puan almış olmak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylarda en az 1,67 metre, kadın adaylarda en az 1,60 metre boyunda olmak.

Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark bulunmamak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurulacak kadro için belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.

Boy ve kilo ölçümleri, başvuru belgeleri teslim alınmadan önce belediye tarafından gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Başvurular 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Adayların başvuru belgelerini mesai günlerinde 09.30-16.30 saatleri arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru adresi: Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20, Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi, Gaziosmanpaşa/İstanbul.

Posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek.

Başvuru İçin Hangi Belgeler İsteniyor?

Zabıta memuru alımına başvuracak adaylardan başvuru formuyla birlikte kimlik belgesi fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi, son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet fotoğraf ve başvuru dilekçesi istenecek.

Yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların ayrıca denklik belgesi sunması gerekiyor.

Başvuru formuna belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Zabıta Memuru Alımı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her kadro grubu için alınacak personel sayısının beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olanlar da sınava alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18 Aralık 2026 tarihinde belediyenin resmi internet sitesinden duyurulacak.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 28 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde başlayacak.

Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan sorular yöneltilecek.

Uygulamalı sınavda ise adayların mesleki bilgi ve yetenekleri ile sportif dayanıklılıkları değerlendirilecek.

Sözlü sınavın yüzde 50'si ile uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak hesaplanacak sınav puanının en az 60 olması gerekecek. Atamaya esas başarı puanı ise bu sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması üzerinden belirlenecek.

Başvuru formu, sınava çağrılacak adayların listesi ve diğer duyurulara Gaziosmanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek

Haber Girişi Baki Sancak - Editör