657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında kamu hizmetleri, devlet memurları, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yerine getiriliyor.

Bu kapsamda, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (A) bendi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında bir kadroya atanarak asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten devlet memurları, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılıyor.

Ayrıca, ilgili personel kanunlarında 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olması öngörülmeyen kadro karşılığı sözleşmeli personel de 4/1-c kapsamında yer alıyor.

Memurların Dışında Kimler 4/1-c Kapsamına Giriyor?

5510 sayılı Kanun'a göre devlet memurları ve belirtilen kadro karşılığı sözleşmeli personelin yanı sıra bazı kamu görevlileri de 4/1-c kapsamında sigortalı sayılıyor.

Buna göre;

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,

Belediye başkanları,

İl encümeninin seçimle gelen üyeleri,

5510 sayılı Kanun'un 4/1-c kapsamında sigortalı iken, kamu görevlilerinin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıklarına veya yönetim kurullarına seçilerek aylıksız izne ayrılanlar,

ilgili kanuni şartlar çerçevesinde 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılıyor.

Böylece 4/1-c sigortalılık kapsamı, yalnızca kadrolu devlet memurlarıyla sınırlı olmayıp kanunda belirtilen diğer kamu görevlileri ile belirli şartları taşıyan kadro karşılığı sözleşmeli personeli de kapsıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör