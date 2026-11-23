Sahil Güvenlik Komutanlığı, karargâhı ve bağlı birliklerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda 10 açıktan devlet memuru alımı yapacak.

16 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvurular, 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvuracakları kadrolar için belirlenen öğrenim, KPSS, yaş ve diğer şartları taşımaları gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Hangi Kadrolara Memur Alacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2026 yılı memur alımı kapsamında başvuru yapılabilecek kadrolar ve KPSS puan türleri şöyle:

KPSSP03 puan türüyle başvuru yapılabilecek kadrolar:

Mali İşler Uzmanı (Merkez/Taşra Teşkilatı)

Psikolog (Merkez/Taşra Teşkilatı)

Yabancı Dil Öğretmeni – İngilizce (Merkez Teşkilatı)

Tedarik Uzmanı (Merkez Teşkilatı)

KPSSP93 puan türüyle başvuru yapılabilecek kadrolar:

Video Montaj Teknikeri (Merkez Teşkilatı)

Muhasebeci (Merkez Teşkilatı)

Adayların 2026 yılı KPSS'ye girmiş olmaları ve başvuracakları kadro için bilgilendirme kılavuzunda belirtilen asgari puanı almaları gerekiyor.

Sahil Güvenlik Memur Alımı Başvuru Şartları Neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılacak açıktan memur alımında, adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

Ayrıca başvurulacak kadro için belirlenen öğrenim şartının karşılanması ve ilgili 2026 KPSS puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanın alınması şartı aranıyor.

Yaş şartına göre, adayların son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Buna göre 27 Kasım 2008 ve öncesinde doğanlar ile 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar yaş şartını karşılıyor.

Daha önce 657 sayılı Kanun'a tabi bir görevde çalışanların, Kanun'un 97'nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi idare tarafından tek taraflı feshedilenler ile bu statülerde hâlen görev yapanlar başvuruda bulunamıyor.

Adayların ayrıca ilanda belirtilen askerlik koşullarını ve başvuracakları kadroya ilişkin diğer nitelikleri taşımaları gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 memur alımı başvuruları, 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular, 16-27 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Kadro bazındaki öğrenim şartları, asgari KPSS puanları ve başvuruya ilişkin diğer ayrıntılara ise Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sg.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2026 Yılı Devlet Memuru Temini Bilgilendirme Kılavuzu üzerinden ulaşılabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör