Emeklilik hazırlığı yapan devlet memurlarının merak ettiği konular arasında kullanılmayan yıllık izinlerin durumu ve emeklilik onayından sonraki süreç yer alıyor. Mevzuata göre memurların emeklilik öncesinde yıllık izinlerinin tamamını kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Emeklilik Öncesinde Yıllık İzinler Nasıl Kullanılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102'nci maddesine göre, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olan memurların 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gün yıllık izin hakkı bulunuyor.

Aynı Kanun'un 103'üncü maddesi uyarınca yıllık izinler, amirin uygun gördüğü zamanlarda toplu veya bölümler halinde kullanılabiliyor.

Buna göre memurlar, kurumlarının uygun görmesi halinde kalan yıllık izinlerini emeklilik öncesinde kullanabiliyor. Ancak izinlerini kullanmadan da emeklilik talebinde bulunabiliyor.

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti Ödenir mi?

657 sayılı Kanun'a tabi memurların emeklilik nedeniyle kullanamadıkları yıllık izinleri için ücret ödenmesini öngören genel bir düzenleme bulunmuyor.

Ayrıca Kanun'un 103'üncü maddesine göre cari yıl ve bir önceki yıl dışındaki kullanılmayan yıllık izin hakları düşüyor.

"Emeklilik Onayı Kaç Gün İçinde Verilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinde kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerine ilişkin yetkili makamlar ve onay süreleri düzenleniyor.

Söz konusu maddede;

"Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez."

hükmüne yer veriliyor.

Aynı maddeye göre isteğe bağlı emeklilik, yaş haddi, malullük veya vazife malullüğü hallerinde emekliye sevk işlemleri, kamu idaresinin en yüksek amirinin onayıyla tamamlanıyor.

Emeklilik Talebinden Vazgeçilebilir mi?

Emeklilik başvurusunda bulunan devlet memurlarının kararlarından vazgeçip vazgeçemeyecekleri, işlemlerin hangi aşamada olduğuna göre değişebiliyor.

Genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik işlemleri tamamlanmadan önce memurlar, çalıştıkları kuruma başvurarak emeklilik taleplerini geri çekebiliyor.

Emeklilik işlemlerinden vazgeçilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik işlemleri tamamlanmadan önce ilgili kuruma başvurulması ve bu talebin çalışılan kurum tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

SGK tarafından emeklilik işlemlerinin tamamlanması halinde ise emeklilik kararından vazgeçilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.

Ancak emeklilikten vazgeçme konusunda yalnızca SGK işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı belirleyici olmuyor. Emeklilik için belirtilen tarih ve yetkili makam tarafından verilen onayın durumu da dikkate alınıyor.

Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bir kararında, ileri bir tarih için emeklilik başvurusunda bulunan memurun, belirttiği emeklilik tarihinden önce talebinden vazgeçebileceği kabul edildi.

Buna karşılık emeklilik işlemleri tamamlanarak memuriyetle ilişik kesildikten sonra yapılan vazgeçme başvurusu, kendiliğinden göreve dönüş hakkı sağlamıyor. SGK tarafından emeklilik işlemlerinin tamamlanması da önceki memuriyet statüsüne otomatik olarak dönülmesine imkân vermiyor.

Bu nedenle emeklilik hazırlığı yapan memurların, yıllık izinlerini ve görevden ayrılacakları tarihi önceden planlamaları önem taşıyor

Haber Girişi Baki Sancak - Editör