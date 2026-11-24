Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı branşlarda toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek personel temini kapsamında jandarma, lojistik, muhabere, sıhhiyeci, havacılık, bando ve çeşitli mesleki branşlarda alım yapılacak.

Başvurularda adayların yaş, boy, eğitim, sağlık ve ilgili branşa göre belirlenen diğer şartları taşımaları gerekecek. Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmayacak.

Jandarma 9 Bin Uzman Erbaş Alımı Branş ve Kontenjan Dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından alınacak 9 bin uzman erbaşın branşlara göre kontenjan dağılımı şöyle:

Branş Kontenjan Jandarma 8.174 Lojistik 500 Sıhhiyeci 200 Muhabere 100 Havacılık 10 Bando 5 Kurbağa adam 5 At bakıcısı 3 Bot serdümeni 3 Toplam 9.000

Havacılık branşında alınacak 10 personelin 5'i uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi olarak görev yapacak.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Ne Zaman?

2027 yılı Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 23 Kasım 2026 tarihinde başladı.

Başvurular, 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvuru adresi: https://personeltemin.jandarma.gov.tr

Jandarma Uzman Erbaş Alımı KPSS Şartı Kaç Puan?

Uzman erbaş alımında KPSS puan şartı, başvuru yapılacak branşa ve kontenjan türüne göre değişiyor.

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 yıllarından birine ait KPSS P3, P93 ya da P94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Lojistik branşında ise ilgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi bölümlerinden yapılacak başvurularda en az 50 KPSS puanı şartı aranıyor.

Her iki yıla ait KPSS puanı bulunan adayların yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak.

Diğer branşların özel başvuru koşulları için 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nun incelenmesi gerekiyor.

KPSS Puanı Olmadan Jandarma Uzman Erbaş Alımına Başvuru Yapılabilecek

Jandarma Genel Komutanlığının personel alımında lojistik branşının belirli kontenjanları için KPSS şartı aranmayacak.

Ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları, başvuru kılavuzunun Tablo-5 bölümünde belirtilen mesleki niteliklerden birine sahip olmaları durumunda KPSS puanı olmadan başvuru yapabilecek.

Bu kapsamda ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi gibi mesleki belgelerle başvuru yapılabilecek.

Ancak adayların ilgili kontenjan için aranan mesleki yeterliliğe sahip olmaları ve belgelerini Personel Temin Sistemi'ne yüklemeleri gerekecek.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Yaş Şartı Nedir?

2027 yılı uzman erbaş temininde adayların, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.

Bu kapsamda 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri de yaş şartına dahil olacak.

Askerliğini Yapmayanlar Jandarma Uzman Erbaş Alımına Başvurabilir mi?

Jandarma Genel Komutanlığının uzman erbaş alımında askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmayacak.

Buna göre askerlik hizmetini henüz yapmamış adaylar da diğer başvuru şartlarını taşımaları durumunda alıma başvurabilecek.

Ancak askerlik hizmetini yapmakta olan adayların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan almaları gerekiyor.

Bu şart, başvuru tarihinde askerlik hizmetini sürdüren yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erleri de kapsıyor.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Boy ve Kilo Şartı

Uzman erbaş adaylarının boy uzunluğunun en az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre olması gerekiyor.

Ayrıca adayların kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo tablosundaki sınırlar içerisinde bulunması şartı aranıyor.

Boy ölçümü çıplak ayakla, kilo ölçümü ise spor şortu veya eşofmanla yapılacak.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Genel Başvuru Şartları

Uzman erbaş alımında adaylarda aranan diğer şartlardan bazıları şöyle:

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

Seçme sınavlarını başarıyla tamamlamak.

Yetkili hastanelerden ilgili sağlık mevzuatına uygun şekilde "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.

İlanda belirtilen adli sicil ve disiplin şartlarını taşımak.

Başvuru kılavuzunda ilgili branş için belirlenen özel koşulları sağlamak.

Ayrıca adayların dövme, vücut yapısı, konuşma bozuklukları ve sağlık durumları bakımından belirlenen koşulları taşımaları gerekiyor.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin uzman erbaş alımına başvurmak isteyen adaylar, 7 Aralık 2026 tarihine kadar Personel Temin Sistemi'ne giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Adayların başvuru öncesinde 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Kılavuzda branşlara göre eğitim koşulları, özel nitelikler, gerekli belgeler ve seçim aşamalarına ilişkin detaylar yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin uzman erbaş alımı için başvurular 7 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör