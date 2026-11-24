Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu görevlilerinin geçmişe dönük toplu sözleşme ikramiyesi alacaklarını ilgilendiren önemli bir tavsiye kararına imza attı.

9 Kasım 2026 tarihli ve 2026/15522 başvuru numaralı kararda, 2023 yılında uygulanan sendika barajı nedeniyle eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği değerlendirildi.

Karar, özellikle 2023 yılında sendika üye sayısı barajının altında kalan sendikalara üye oldukları için toplu sözleşme ikramiyesini düşük tutarda alan kamu görevlileri açısından önem taşıyor.

Memur, Eksik Ödenen İkramiyelerini Talep Etti

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde işletmen olarak görev yapan bir kamu görevlisi, 2023 yılında toplu sözleşme ikramiyelerinin eksik ödendiğini belirterek Bakanlığa başvurdu.

Başvuruda, sendikalara uygulanan üye sayısı barajına ilişkin düzenlemelerin yargı kararlarıyla iptal edildiği belirtilerek geçmiş dönemde eksik ödenen ikramiye farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, kamu görevlisinin talebini kabul etmedi.

Bunun üzerine ilgili personel, 24 Haziran 2026 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Neden Ödeme Yapmadı?

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruya verdiği cevapta Danıştay kararlarında bazı düzenlemelerin iptal edildiğini ancak her iptal kararının geçmişe dönük ödeme yapılması anlamına gelmediğini belirtti.

Bakanlık, başvuranın o dönemde üyesi olduğu sendika tarafından açılmış ve ödeme yapılmasını gerektiren bir dava bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca Danıştayın ilgili kararında yalnızca düzenlemenin iptal edildiğini, başvuran personele ödeme yapılmasına yönelik ayrı bir hüküm bulunmadığını savundu.

Bu nedenle geçmişe dönük ödeme yapılmasının zorunlu olmadığı değerlendirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu: Her Memurun Ayrı Dava Açması Gerekmiyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu incelerken Danıştayın sendika barajına ilişkin kararlarını değerlendirdi.

İncelemede, 2023 yılında uygulanan yüzde 2 sendika barajına ilişkin düzenlemelerin hukuki dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi.

Danıştayın da söz konusu barajı içeren düzenlemeleri iptal ettiği hatırlatıldı.

KDK, düzenleyici bir işlemin iptal edilmesinin yalnızca dava açan kişileri değil, aynı hukuki durumda bulunan diğer kişileri de ilgilendiren sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Bu kapsamda, hukuka aykırı düzenleme nedeniyle eksik ödeme yapılan kamu görevlilerinin haklarının yalnızca dava açmadıkları gerekçesiyle reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirildi.

Kurum, başvuranın üyesi olduğu sendikanın dava açmamış olmasının da ikramiye farkının ödenmesine engel oluşturmadığı sonucuna ulaştı.

Karar Kimleri İlgilendiriyor?

Karar, 2023 yılında uygulanan sendika üye sayısı barajı nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlileri açısından önem taşıyor.

Özellikle o dönemde üye oldukları sendikanın belirlenen barajın altında kalması nedeniyle düşük tutarda ikramiye alan personelin benzer taleplerinde, Kamu Denetçiliği Kurumunun değerlendirmesi dayanak gösterilebilecek.

Ancak karar, bütün memurlara otomatik olarak geçmişe dönük ikramiye ödeneceği anlamına gelmiyor. Ödeme talebinin, kişinin ilgili dönemdeki sendika üyeliği ve eksik ödeme durumuna göre değerlendirilmesi gerekiyor.

KDK'den Milli Eğitim Bakanlığına Faizli Ödeme Tavsiyesi

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca tarafından verilen 9 Kasım 2026 tarihli kararda, kamu görevlisinin başvurusu kabul edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, sendika üyelerinin 2023 yılında yoksun kaldıkları toplu sözleşme ikramiyesi tutarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Ayrıca Bakanlığın, karar üzerine gerçekleştireceği işlemi 30 gün içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirmesi gerektiği belirtildi.

KDK kararlarının mahkeme kararlarından farklı olarak tavsiye niteliğinde olduğu unutulmamalı. Bu nedenle karar, geçmişe dönük ikramiye farklarının ödendiği veya bütün kamu görevlilerine kesin olarak ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. karar ekte tıklayınız

Haber Girişi Baki Sancak - Editör