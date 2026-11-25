Çalışanların emeklilik tarihleri, sigortalılık başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı, hizmet süresi ve tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor.

Yaş şartına tabi olan çalışanların emeklilik tarihlerini doğru hesaplayabilmeleri için doğum tarihlerini ve tamamlamaları gereken yaşı dikkate almaları gerekiyor.

EMEKLİLİKTE DOLDURULAN YAŞ ESAS ALINIYOR

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre, yaş şartı aranan emeklilik hallerinde belirlenen yaşın tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle emeklilik için gerekli yaştan gün almaya başlamak, yaş şartının yerine getirildiği anlamına gelmiyor.

Örneğin, 12 Nisan 1967 doğumlu ve 60 yaş şartına tabi bir çalışan, 12 Nisan 2026 tarihinde 59 yaşını tamamlayarak 60 yaşından gün almaya başlıyor. Ancak emeklilik için aranan 60 yaş şartını 12 Nisan 2027 tarihinde yerine getirmiş oluyor.

Çalışan, diğer emeklilik şartlarını da sağlaması halinde bu tarihten itibaren emeklilik talebinde bulunabiliyor.

DEVLET MEMURLARININ YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİĞİ NASIL BELİRLENİYOR?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, özel yaş haddi hükümleri saklı kalmak üzere, devlet memurlarının genel yaş haddi 65 olarak uygulanıyor.

Buna göre, 8 Eylül 1962 doğumlu ve genel yaş haddine tabi bir devlet memurunun 8 Eylül 2027 tarihinde 65 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden emekliye sevk edilmesi gerekiyor.

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTINI TAMAMLAMAK YETERLİ Mİ?

Emeklilik için belirlenen yaşın doldurulması, tek başına emekli aylığına hak kazanılması anlamına gelmiyor. Çalışanların tabi oldukları mevzuat kapsamında aranan diğer emeklilik şartlarını da yerine getirmeleri gerekiyor.

Sonuç olarak, yaş şartına tabi çalışanların emeklilik tarihlerinin belirlenmesinde girilen yaş değil, doldurulan yaş esas alınıyor. Emeklilik planlamasının da bu doğrultuda yapılması önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör