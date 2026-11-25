SSK (4/A) veya Bağ-Kur (4/B) kapsamında çalışarak emekli olan kadınların, memur olan anne veya babalarının vefatı halinde yetim aylığından yararlanıp yararlanamayacakları, sosyal güvenlik mevzuatında yer alan farklı hükümlere göre belirleniyor.

Bu konuda yalnızca kadının emekli olup olmadığına bakılmıyor. Vefat eden anne veya babanın Emekli Sandığı kapsamında mı yoksa 5510 sayılı Kanun kapsamında mı bulunduğu da önem taşıyor.

Ayrıca vefat eden kamu görevlisinin toplam hizmet süresi, yetim aylığına hak kazanılmasında belirleyici olabiliyor.

MEMUR ANNE VEYA BABASINDAN YETİM AYLIĞI ALMAK İSTEYEN KADINLAR İÇİN 2008 AYRINTISI

Memurların sosyal güvenlik hakları bakımından 1 Ekim 2008 tarihi önem taşıyor.

Bu tarihten önce memuriyet hizmeti bulunanlar, ilgili geçiş hükümleri kapsamında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olmaya devam edebiliyor.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memuriyete başlayanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında değerlendiriliyor.

Dolayısıyla anne veya babasından yetim aylığı almak isteyen bir kadının öncelikle vefat eden ebeveyninin hangi sosyal güvenlik mevzuatına tabi olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

EMEKLİ SANDIĞINA TABİ MEMURUN KIZI İKİ AYLIK ALABİLİR Mİ?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bulunan ve 10 yıl veya daha fazla fiilî hizmeti olan bir kamu görevlisinin vefatı halinde, kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmasında farklı şartlar uygulanıyor.

Bu kapsamda kız çocuğunun evli olmaması, devlet memuru olarak çalışmaması ve memuriyet statüsünden emekli aylığı almaması önem taşıyor. Evliliği sona eren kız çocukları da diğer şartları sağlamaları halinde yetim aylığından yararlanabiliyor.

Buna karşılık kız çocuğunun SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışması ya da bu statülerden emekli aylığı alması, 5434 sayılı Kanun'un söz konusu hükümlerine göre tek başına yetim aylığı bağlanmasına engel oluşturmuyor.

Başka bir ifadeyle, şartları taşıyan SSK veya Bağ-Kur emeklisi bir kadın, kendi emekli aylığını alırken Emekli Sandığına tabi olan vefat etmiş anne veya babasından dolayı yetim aylığı da alabiliyor.

MEMURUN HİZMETİ EN AZ 5 YIL, ANCAK 10 YILDAN AZSA NE OLUR?

5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesiyle, 5434 sayılı Kanun'a tabi olup en az 5 yıl ancak 10 yıldan az fiilî hizmeti bulunan memurların hak sahiplerine de belirli şartlarla dul ve yetim aylığı bağlanabilmesine imkân tanındı.

Ancak kız çocuklarının yetim aylığından yararlanabilmeleri için medeni durumlarının yanı sıra çalışma ve emeklilik durumları da dikkate alınıyor.

Bu nedenle, söz konusu memurların SSK veya Bağ-Kur kapsamında kendi çalışmasından dolayı yaşlılık aylığı alan kız çocuklarına, vefat eden anne veya babalarından dolayı ayrıca yetim aylığı bağlanamıyor.

5510 SAYILI KANUNA TABİ MEMURUN KIZI YETİM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memuriyete başlayan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan kamu görevlilerinin vefatı halinde ise yetim aylığı bakımından daha farklı şartlar söz konusu.

5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesine göre kız çocuklarının yetim aylığından yararlanabilmeleri için evli olmamaları veya evliliklerinin sona ermiş olması, Kanun kapsamındaki istisnalar dışında sigortalı olarak çalışmamaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almamaları gerekiyor.

Bu nedenle SSK ya da Bağ-Kur kapsamında kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan bir kadına, 5510 sayılı Kanun'a tabi memur anne veya babasından dolayı ayrıca yetim aylığı bağlanamıyor.

HANGİ DURUMLARDA EMEKLİ AYLIĞI VE YETİM AYLIĞI BİRLİKTE ALINABİLİR?

SSK veya Bağ-Kur emeklisi kadınların memur anne veya babalarından yetim aylığı alabilmesine ilişkin durumlar şöyle özetlenebilir:

Vefat eden memurun durumu SSK/Bağ-Kur emeklisi kız çocuğuna yetim aylığı 5434'e tabi, en az 10 tam yıl hizmeti var Diğer şartlar sağlanıyorsa alınabilir 5434'e tabi, en az 5 yıl ancak 10 yıldan az hizmeti var Kendi emekli aylığıyla birlikte alınamaz 5510'a tabi, aylık bağlanmasına yeterli hizmeti var Kendi emekli aylığıyla birlikte alınamaz

YETİM AYLIĞI BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Memur anne veya babasından yetim aylığı almak isteyen SSK veya Bağ-Kur emeklisi kadınların, başvuru yapmadan önce vefat eden ebeveynlerinin sosyal güvenlik statüsünü ve toplam hizmet süresini öğrenmeleri önem taşıyor.

Özellikle 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bulunan ve en az 10 tam yıl hizmeti olan memurların kız çocukları açısından iki aylığın birlikte alınması mümkün olabiliyor.

Ancak aynı durum, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki memurların kız çocukları için geçerli değil.

Sonuç olarak, SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olmak, memur anne veya babadan yetim aylığı alınmasına her durumda engel oluşturmuyor. Hak sahipliği, vefat eden kamu görevlisinin tabi olduğu kanuna, hizmet süresine ve kız çocuğunun diğer şartları taşıyıp taşımadığına göre belirleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör