Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Fazla rapor işten attırır

Fazla işten attırır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla almak işten atılmanıza neden olabilir... Raporlu işçi işe gelmediğinde ücretini alabiliyor. Ancak sürekli rapor alanlar dikkat! Başınız yanabilir...Çalışanlar açısından yasalarımızda yapabilecekleri birçok alan bulunuyor. Yıllık ücretli izinler dışında resmi tatiller, mazeret izinleri ve zaman zaman kullanılan idari izinler de bulunuyor. Bunların dışında bir de zorunlu olarak işe gelinemeyen anlar oluyor. Yani hastalık durumları. Doktorların verdiği raporlar işyerine gelmeme gerekçesi olarak kullanılıyor. Buna işveren de itiraz edemiyor. Ancak en çok suiistimal edilen konuların başında da rapor geliyor.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 11:12
Fazla rapor işten attırır

İŞTEN KAÇMAK İÇİN…

Gerçek rahatsızlıkların dışında mazeret izni alamayan ya da işten kaçmak isteyen çalışanlar alarak yapabiliyor. Burada 'rapor almak' tabiri kullanılıyor olsa da neticede raporları doktorlar 'veriyor.' Eğer sahte bir rapor durumu varsa bunu alan kadar veren doktorun da sorumlu olması gerekiyor. O yüzden hekimlerin de bu konularda dikkatli olmaları lazım, Ancak yasalarımız işverenleri bu konuda koruyan düzenlemeler içeriyor. Yani sahte raporlar aslında işçinin başını yakabiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fazla rapor işten attırır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN