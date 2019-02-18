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olanlar dikkat! Son ödeme 28 Şubat!

olan vatandaşlar dikkat! Prim borcu son ödeme tarihi belli oldu... Genel Sağlık Sigortası ile ilgili borcu bulunanlar 28 Şubat’a kadar ödeme yaparlarsa gecikme cezası ve faizden kurtulacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Kimler GSS ödemesi gerekiyor,   nasıl oluşuyor işte o soruların cevabı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 17:05
Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme 28 Şubat!

Genel Sağlık Sigortası kavramı hayatımıza 2012 yılında girdi. Böylece Türkiye'de bulunan herkes çalışsın çalışmasın bir sağlık şemsiyesi altına alındı. İlk başlarda asgari ücrete göre belirlenen üç ayrı prim miktarı vardı ve bu primler yüksek tutulmuştu. Milyonlarca vatandaş hem düzenlemeden haberi olmadığı için hem de primler yüksek olduğu için borçlu duruma gelmişti. Daha sonra yapılan düzenlemelerle bu borçların büyük kısmı silinirken, prim miktarı da teke düşürüldü ve geçerli asgari ücretin yüzde 3'üne kadar indirildi.

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Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme 28 Şubat!
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