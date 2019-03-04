O üniversite duyurdu! 40 sözleşmeli personel alınacak

Üniversite hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacak Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitenin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ALINACAK PERSONEL

1 -Hemşire 7 kişi

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

2- Hemşire 10 kişi

Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

3 -Hemşire 17 kişi

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

4 -Ebe 1 kişi

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

5- Sağlık Teknikeri 4 kişi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak.

6- Diğer Sağlık Personeli 1 kişi

Odyometri bölümü önlisans mezunu olmak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK

Başvuru Tarihi : 01/03/2019-15/03/2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar, Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR NELER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 1- Öğrenim Belgesi fotokopisi, 2- KPSS Sonuç Belgesi 3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. 5- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 6- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİ!

AÇIKLAMALAR: 1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.