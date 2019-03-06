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: 'ye girmiş milyonlarca memur adayına müjde

özel... Devlet, tüm kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyacını belirlemek amacıyla çalışma başlattı. İşte tüm detaylar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 12:01
Sabah Memurlar: KPSS'ye girmiş milyonlarca memur adayına müjde

Milli eğitim bakanığı,sağlık bakanlığı,içişleri bakanlığını gibi büyük bakanlıklar personel alımı planlama çalışmalarını yürütüyor. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları da 2019 yılında personel ihtiyaçları giderilecek.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BİNLERCE YENİ PERSONEL ALACAK

Çeşitli sebeplerle boşalan kadrolara hizmet ihtiyacının giderilmesi amacıyla sürekli işçi, memur ve sözleşmeli personel alınacak kamu kurumlarının çok yakında duyurulara başlaması bekleniyor. Kurumların iş ilanlarını Sabah Memurlar'dan takip edebilirsiniz.

O çalışmaya Sabah Memurlar ulaştı... Kadrolu 850 bin taşeron işçisine yer değiştirme müjdesi!

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Sabah Memurlar: KPSS'ye girmiş milyonlarca memur adayına müjde
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