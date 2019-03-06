Sabah Memurlar: KPSS'ye girmiş milyonlarca memur adayına müjde

Milli eğitim bakanığı,sağlık bakanlığı,içişleri bakanlığını gibi büyük bakanlıklar personel alımı planlama çalışmalarını yürütüyor. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları da 2019 yılında personel ihtiyaçları giderilecek.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BİNLERCE YENİ PERSONEL ALACAK

Çeşitli sebeplerle boşalan kadrolara hizmet ihtiyacının giderilmesi amacıyla sürekli işçi, memur ve sözleşmeli personel alınacak kamu kurumlarının çok yakında duyurulara başlaması bekleniyor. Kurumların iş ilanlarını Sabah Memurlar'dan takip edebilirsiniz.