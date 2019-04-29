Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Sabah Memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İzin kullanmayan parasını alır

Sabah : Tüm çalışanları ilgilendiriyor... kullanmayan parasını alır

Havalar ısındı, tatil planları yoğunlaştı. Çalışanlar yıllık izinlerini ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istediği kadar bölerek kullanabiliyor. Kullanılmayan sürelerinin ise paraları ödeniyor. Sabah Gazetesi yazarı izin ile ilgili tüm detayları anlattı. İyi okumalar.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 15:17
Sabah Memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İzin kullanmayan parasını alır

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte tatil planları hız kazandı. İzinler konusunda birçok işyerinde anlaşmazlıklar yaşanıyor. Yıllık gerek işçilerde gerekse memurlarda anayasal bir hak. Yani işveren 'kullandırmıyorum', işçi de 'ben kullanmak istemiyorum' diyemiyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1'er gün olarak bile kullanabilecek. Son düzenlemelere göre yıllık izinlerle ilgili haklar ise şöyle...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İzin kullanmayan parasını alır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN