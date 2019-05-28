Sabah Memurlar: Üniversitelere müjde! Üniversiteler arası becayiş hakkı geliyor…
YÖK bünyesinde yapılan istiare toplantısında üniversite çalışanları için çok önemli bir karar çıktı. Tüm üniversitelerden temsilcilerin katıldığı toplantıda gündeme gelen becayiş hakkı ile ilgili açıklama yapan YÖK Temsilcisi Recep Sarıipek, bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını söyledi..
Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:53Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 13:27
Becayiş hakkı nedir: Becayişin anlamı "karşılıklı yer değiştirerek atanmak" olarak belirlenmektedir. Aynı kurum içinde iki memurun karşılıklı olarak yer değiştirmesi olarak uygulanıyor.