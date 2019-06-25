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Tüm çalışanlar dikkat! Fazla işten attırır...

Raporlu çalışanlara çalışmadıkları sürenin ücreti ödeniyor. Ancak sürekli alanlar dikkat etmeli, yoksa başı yanabilir... Sabah gazetesi yazarı çalışma hayatında rapor uygulamasının detaylarını anlattı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 11:20
Tüm çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır...

Çalışanlar açısından yasalarımızda izin yapabilecekleri birçok alan bulunuyor. Yıllık ücretli izinler dışında resmi tatiller, mazeret izinleri ve zaman zaman kullanılan idari izinler de bulunuyor. Bunların dışında bir de zorunlu olarak işe gelinemeyen anlar oluyor. Yani hastalık durumları. Doktorların verdiği raporlar işyerine gelmeme gerekçesi olarak kullanılıyor. Buna işveren de itiraz edemiyor. Ancak en çok suistimal edilen konuların başında da geliyor.

Gerçek rahatsızlıkların dışında mazeret izni alamayan ya da işten kaçmak isteyen çalışanlar rapor alarak izin yapabiliyor. Yasalarımız işverenleri bu konuda koruyan düzenlemeler içeriyor. Yani sahte raporlar aslında işçinin başını yakabiliyor.

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Tüm çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır...
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