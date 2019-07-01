Sabah memurlar: Nereden sigortalı olacaksınız? çifte sigorta yapılır mı? işte o yöntem

Türkiye'de ?2008 Ekim'inde gerçekleşen reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları aynı çatı altında birleşti. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı toplandı. Ancak öncesinden sigortalılar olduğu için bu kurumların emeklilik ve maaş şartları hala ayrı olarak hesaplanıyor. Ekim 2008 öncesi ve sonrası da farklı uygulamalar olarak mevzuatta karşımıza çıkıyor. Birçok vatandaş bu ayrıma dikkat etmediği için de zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle çalıştığı şirkete ortak olanlar ya da ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışıyor görünenler için farklı uygulamalar var.

2008 reformuyla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor. Anonim şirketin tüm ortakları değil, yalnızca yönetim kurulu üyesi ortakları 4B'li (Bağ-Kur'lu) olmak durumunda. Diğer yandan limited şirketlerin tüm ortaklarının 4B'li (Bağ-Kur'lu) olması zorunlu.

BAĞ-KUR ZORUNLU

4A'lı (SSK'lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanlar için ise 1 Ekim 2008 tarihi önem kazanıyor. Çalıştığı limited şirkete 1 Ekim 2008 öncesi ortak olan bir kişi, SSK'lı olarak devam edebiliyor. SSK'lı sigortalı olduğu bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen kişi de SSK'lı olmaya devam edebiliyor. Ancak bu kişilerin prim ödemelerinde bir gün bile boşluk olursa, pasif Bağ-Kur sigortalılıkları devreye giriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. 1 Ekim 2008'den sonra çalıştığı şirketin ortağı olanlarınsa doğrudan Bağ-Kur'lu olmaları gerekiyor. Eğer kişinin çalıştığı şirket limited ise ortak olması halinde Bağ-Kur'lu olması zorunlu hale geliyor. Ancak limited şirketlerin tüm ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları 1 Ekim 2008 sonrasında çalıştıkları şirkette SSK'lı olarak sigortalanmaya devam edemiyorlar.

ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Bu statüler ilk başta çalışanların hayatında çok fazla bir değişikliğe yol açmasa da ileride emeklilik zamanı geldiğinde önem kazanıyor. Çünkü SSK ile Bağ-Kur arasında emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunuyor. Ayrıca eğer 1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı limited şirkete ortak olan birisi Bağ-Kur primi yatırmazsa bu kez SSK primlerinin de silinmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden bu durumdaki sigortalıların en yakın SGK'ya giderek durumlarını kontrol ettirmelerinde yarar var. Bağ-Kur kapsamında şirket ortağı olan birisi bir başka şirkette 4A (SSK) sigortalı olarak çalışabiliyor. Bu durumda bu sigortalı SSK statüsünde emeklilik hakkı kazanabiliyor. 1 Mart 2011'de yapılan düzenlemeyle her iki sigortaya da tabi olunabileceği hükmü getirilmiş oldu. Bağ-Kur'lu olarak prim ödeyen birisi son 3.5 yılında başka bir şirkette 4A'lı olarak çalışırsa SSK'lı olarak emekli olabiliyor. Bu durumda daha erken emekli olabiliyor. Her iki sigortaya da prim yatıran böylece alacağı emekli maaşını da artırmış oluyor.