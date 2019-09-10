Sabah memurlar: Silahlı kuvvetlerde çalışan astsubaylar dikkat!

Soru: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi astsubay olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre Belediyede Devlet memuru olarak ataması yapılan personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri nasıl belirlenecek.

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü bulunmaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla;

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi astsubay olarak çalışmakta iken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre ataması yapılan personele ilişkin olarak; astsubaylıktan ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları; ancak mezkur Kanunun 36 nci maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademelerinin üzerinde bir derece ve kademe ile astsubaylık görevine başlatılanların, atandıkları kadroda, ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar uzatılması ve bu süre tamamlanıncaya kadar atandıkları derecede kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yaptırılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.