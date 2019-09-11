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Sabah memurlar: Memura her ay 338 lira aile yardımı

Hakem kurulu aile yardımı ödeneğinin göstergesini artırdı. Yüzde 4 olan Ocak zammı ile maaş katsayısı da yükseldi. Oluşacak farkının da eklenmesi ile aile yardımı 43,15 lira artışla 338,62 liraya ulaşacak. Sabah memurlar, aile yardımıyla ilgili detayları yazdı

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:00
Sabah memurlar: Memura her ay 338 lira aile yardımı

2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem zammı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararı ile 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor.

Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak.

Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek.

ÇİFTE ARTIŞ

Eş için ödenen aile yardımına ayrıca bir artış daha yapılacak. O da yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i geçmesi halinde oluşacak, enflasyon farkı olacak. Yüzde 3.46 olması beklenen enflasyon farkı ile memurun aile yardımı ödeneği 43.15 lira artacak. Şu an 295,47 lira aile yardımı alan memurun eline Ocak 2020'de 338,62 lira geçecek.

Sabah memurlar: Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin zam oranını belirledi!

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Sabah memurlar: Memura her ay 338 lira aile yardımı
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