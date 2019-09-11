Sabah memurlar: Memura her ay 338 lira aile yardımı

2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı ile memurların hem zammı belirlendi, hem de sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Memurların aile yardımı ödeneğinin göstergesi Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararı ile 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılarak aile yardımı ödeneği belirleniyor.

Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamla birlikte maaş katsayısı da 0,138459'dan 0,143997'ye çıkacak.

Bugün 295,47 lira (2.134*0,138459) olan aile yardımı ödeneği, Ocak 2020'de 327,30 liraya (2273*0,143997) yükselecek.

ÇİFTE ARTIŞ

Eş için ödenen aile yardımına ayrıca bir artış daha yapılacak. O da yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i geçmesi halinde oluşacak, enflasyon farkı olacak. Yüzde 3.46 olması beklenen enflasyon farkı ile memurun aile yardımı ödeneği 43.15 lira artacak. Şu an 295,47 lira aile yardımı alan memurun eline Ocak 2020'de 338,62 lira geçecek.