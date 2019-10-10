Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Sabah memurlar: Çalışanlar dikkat! Tazminatınız yanabilir!

Sabah memurlar: Çalışanlar dikkat! Tazminatınız yanabilir!

Çalışanları ilgilendiren meselesi merak edilen konulardan bir tanesi... Yasalar ikinci işe ve kendi işini kurmaya izin veriyor. Ancak aynı sektörde iş kuran ya da için durum değişiyor. Sadakat borcuna uymayan tazminattan oluyor. SABAH gazetesi yazarı detaylarını Sabah Memurlar'a yazdı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:54
Sabah memurlar: Çalışanlar dikkat! Tazminatınız yanabilir!

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çalışanların işverene sadakat borcu bulunuyor. İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorunda. Ayrıca işverene ait her türlü ürünü usulüne uygun olarak kullanmak ve işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlü. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamıyor. Ayrıca kendi işvereni ile rekabete girişemiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Çalışanlar dikkat! Tazminatınız yanabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN