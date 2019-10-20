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Memurlar dikkat! Fazla ücreti belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren ücreti belli oldu. Devlet memurlarının 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artışla 2 lira 26 kuruşa yükselecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,39 lira fazla mesai alacak

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:20
Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti belli oldu

Devlet memurlarının saat başına fazla ücretleri, yeni yılda 13 kuruş artarak 2 lira 26 kuruşa yükselecek. AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,1 artış gösterecek. 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira yerine 2,39 lira fazla mesai ödenecek.

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Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti belli oldu
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