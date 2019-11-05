Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Ek gösterge zammı! İkramiyeler 17 bin lira artıyor

zammı! İkramiyeler 17 bin lira artıyor

1.5 milyon memurun merakla beklediği artışı için AK Parti sözcüsü ’ten müjde geldi. Ek gösterge ile memurların maaş ve emekli ikramiyelerine gelecek. Sabah gazetesi yazarı hangi memur kaç lira alacak işte o hesapları Sabah Memurlar'a yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:53
Ek gösterge zammı! İkramiyeler 17 bin lira artıyor

Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 artışı ile ilgili Ak Parti sözcüsü 'in açıklamaları konuyu tekrar gündeme getirdi.

Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ek gösterge zammı! İkramiyeler 17 bin lira artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN