Ek gösterge zammı! İkramiyeler 17 bin lira artıyor

Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge artışı ile ilgili Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları konuyu tekrar gündeme getirdi.

Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor.