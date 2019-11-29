Arabuluculuk sınav sonuçları ve soruları açıklandı mı? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı sonuçları ve soruları gün içerisinde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. 24 Kasım tarihinde gerçekleşen sınava katılım sağlayan kişiler için kurum tarafından açıklama yapıldı. Adaylar sorgulama işlemlerini TC kimlik numarası ile gerçekleştirecek. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonuçlarının açıklanması ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Kurum tarafından, "

Arabuluculuk sınav sonuçları Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilmesinden itibaren en kısa sürede İnternet sayfamızda yayımlanacaktır.

Sonuçlara T. C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Sonuç sayfasında adayın sınav puanı ve başarılı yada başarısız olduğuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Sosyal medyada çıkan asılsız haberlere adayların itibar etmemesi önemle rica olunur." denildi.

ARABULUCULUK SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Arabuluculuk sınavına katılan adaylar sonuçlara, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.