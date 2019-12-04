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engelli memur atamaları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? E-KPSS engelli memur ataması için müjde verildi!

engelli memur ataması kurası için vatandaşlar araştırmalara başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Başvuru yapan adaylar ise atama tarihlerini bekliyor. Peki, E-KPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? E-KPSS atamaları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 13:11
E-KPSS engelli memur atamaları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? E-KPSS engelli memur ataması için müjde verildi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde E-KPSS engelli memur ataması kurası ile ilgili olarak müjdeyi duyurdu. Selçuk, yaptığı açıklamada "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı. Peki, E-KPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

E KPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk E-KPSS engelli memur ataması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" diye belirti.

E KPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği E KPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. E KPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

E KPSS ATAMALARI EN SON NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlenmişti. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 2017 yılı EKPSS Yerleştirme Takvimine göre tercihler 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018/1 EKPSS Tercih Takvimine göre tercihler 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2018/2 EKPSS Tercihleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

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