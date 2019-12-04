E-KPSS engelli memur atamaları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? E-KPSS engelli memur ataması için müjde verildi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde E-KPSS engelli memur ataması kurası ile ilgili olarak müjdeyi duyurdu. Selçuk, yaptığı açıklamada "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı. Peki, E-KPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

E KPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk E-KPSS engelli memur ataması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" diye belirti.

E KPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği E KPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. E KPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

E KPSS ATAMALARI EN SON NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS Başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Sınava geç başvuru tarihi 13-14 Mart 2018 olarak belirlenmişti. 2018 EKPSS Sonuçları 17 Mayıs 2018 tarihinde açıklanmıştı. 2017 yılı EKPSS Yerleştirme Takvimine göre tercihler 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018/1 EKPSS Tercih Takvimine göre tercihler 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2018/2 EKPSS Tercihleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.