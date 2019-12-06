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ve Başkanlığı personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

ve Başkanlığına yapılacak! Sağlık Bakanlığı 16 müfettiş yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı ise prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları belli oldu

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:25
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

16 müfettiş yardımcısı kadrosu için giriş sınavı düzenleyecek, Başkanlığı ise prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına toplam 10 için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapacak Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 16 müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü sınav yapılacak.

ADAY ŞARTLARI

Adayların, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

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Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?
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