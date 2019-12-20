19 bin TL'yi bulan maaşla personel aranıyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar

Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Havacılık Sertifikasyon Uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücret şöyle;
Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL
Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir