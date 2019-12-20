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19 bin TL'yi bulan maaşla personel aranıyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar

Personel alımları devam ediyor. 19 bin TL'yi bulan maaşla personel alımı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Genel Müdürlüğü (), sözleşmeli olarak Havacılık Sertifikasyon Uzman, Havacılık Simülatör Uzmanı ve pilot pozisyonlarına personel alımıyla ilgili  ilana çıktı. SHGM, işe kabul edilenlere 19 bin TL'yi bulan verecek. Başvuru detayları ve şartları belli oldu

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:35
19 bin TL'yi bulan maaşla personel aranıyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar

Adaylar, SHGM İnternet adresinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16-27 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Sertifikasyon Uzmanları için başvurusu kabul edilenlere verilecek ücret şöyle;

Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL
Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

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19 bin TL'yi bulan maaşla personel aranıyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar
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