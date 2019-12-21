Son dakika: Sabah memurlar o tarihleri açıklıyor! 2020 yılında memur ve emeklinin kazanç takvimi belli oldu…

Yaklaşık 12.5 emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020 yılında alacağı zam ve ödemelerin takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek.