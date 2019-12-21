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Son dakika: Sabah memurlar o tarihleri açıklıyor! 2020 yılında memur ve emeklinin kazanç takvimi belli oldu…

Milyonlarca vatandaş 2020 yılındaki kazançlarına odaklandı. Milyonlarca emekli ve memur için 2020’de değişik ödemeler yapılacak. Memurlar zam ve fark alırken emekliler zamlı maaşlarının şanında ikramiye ve promosyon alacak. Sabah gazetesi yazarı 2020 takvimini yazdı. İşte ödemelerle ilgili son dakika gelişmeleri...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 15:58
Son dakika: Sabah memurlar o tarihleri açıklıyor! 2020 yılında memur ve emeklinin kazanç takvimi belli oldu…

Yaklaşık 12.5 ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020 yılında alacağı zam ve ödemelerin takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki Ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek.

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Son dakika: Sabah memurlar o tarihleri açıklıyor! 2020 yılında memur ve emeklinin kazanç takvimi belli oldu…
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