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Son dakika haberi: 'li ve Bağkur'lu olanlara müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda flaş gelişme!

'li ve Bağkur'lu olanlara müjde! Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılı sonuna kadar sürecek. Yapılan son dakika açıklamasına göre detaylar da belli oldu.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:50
Son dakika haberi: GSS'li ve Bağkur'lu olanlara müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda flaş gelişme!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

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Son dakika haberi: GSS'li ve Bağkur'lu olanlara müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda flaş gelişme!
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