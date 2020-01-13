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2020 personel ve işçi alımları devam ediyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu

2020 personel alımları ve işçi alımları devam ediyor. Kamu kurumları veya üniversiteler personel ve işçi alımları için duyuru yaptı. Hangi üniversite kaç personel alacak? şartları nelerdir? İşte personel ve işçi alımları ve şartları...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:08
2020 personel ve işçi alımları devam ediyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu

2020 personel alımları ve işçi alımları devam ediyor. Kamu kurumları ve üniversiteler personel ihtiyacını gidermek için ilanları yayınıyor. Personel ve yapan kurumlar Sabah Memurlar'da...

İlan Başlama Tarihi : 06.01.2020

Son Başvuru Tarihi : 20.01.2020

Başvuru Yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

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2020 personel ve işçi alımları devam ediyor! Personel alımı başvuru şartları belli oldu
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