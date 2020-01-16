İŞKUR 41 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR personel alımı şartları neler?

İŞKUR, 41 bin personel alımı yapacak. İŞKUR'daki personel ilanları çeşitli mesleklerden olacak. İstihdam edilecek personel adayları için gerekli bilgiler ve detaylar da netleşmeye başladı. İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? Personel alımları şartları neler olacak? İşte İŞKUR'un 41 bin personel alımı için açıklanan detaylar...

İŞKUR 41 bin personel alımı şartları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir..

Kurum üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda kamu kurumlarına da alımlar gerçekleştirilmekte olup 15 Ocak 2020 Çarşamba günü itibariyle yayınlanan bazı ilanlar ve detaylar şu şekildedir:

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adayların en az 60 KPSS puanı almış olma şartı aranırken, ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşların iş ve işçi bulmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan İŞKUR, çalışanın mesleğine ve kurumların ihtiyaçlarına göre kriterleri göz önünde bulundurarak işçi ve işverenin buluşmasına olanak sağlıyor.

Yurt genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000′ de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

'Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama'

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.