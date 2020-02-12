EÜAŞ personel alımı yapacak! Personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

EÜAŞ personel alımları için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda başvuru şartları belli oldu. Başvuru şartlarının detayları;

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi 02.03.2020 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7.km No:166 Çankaya ANKARA adresinde saat 14:00'da başlayacaktır.

KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, euas.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

5- Eski Hükümlü adayların eski, hükümlü belgesi olması, Terör Mağduru olanlar için ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının bulunması, gerekmektedir.

4- Eski Hükümlü veya Terör mağduru kontenjanında başvuracaklar için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması,

Şirketimiz Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ illerindeki işyerimize 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 14 Engelli daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.