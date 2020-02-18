Sabah memurlar o karar ulaştı! Staj ücretinin ödenmesi hakkında karar...

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1) Kurumumuza 01/01/2018 tarihinde e-başvuru yoluyla yapılan başvuruda başvuran; velisi bulunduğu …'nin Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi'nde bulunan Özel Ayyıldız Sağlık Meslek Lisesi Öğrencisi olduğunu, kızının aldığı eğitim gereği aynı zamanda haftanın belirli günleri "Özel Bir Nefes Hastanesi'nde" staj yaptığını ifade etmiştir. Başvurucu, staj sürecinde ödenmesi gereken staj ücretinin ödenmesi için gerekli yerlere müracaatta bulunmalarına rağmen ödenmediğini belirterek, ilgili idareden staj ücretinin ivedilikle ödenmesini talep etmektedir.

II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ

2) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir..

3) 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi" başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet edebileceği, ikinci fıkrasında şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, "Dostane çözüm kararı" başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4) Bu doğrultuda başvuru dilekçe ve evrakları incelenmiş, başvuranın talebi haklı bulunmuş, sorunun dostane çözümü adına Özel Bir Nefes Hastanesi yetkililerine konu iletilmiştir. Söz konusu hastane yetkilisi; başvuranın talebi olan staj ücretinin ödenmesi hususunda karar alacaklarını ve en kısa sürede stajer olarak çalışan …'nin mağduriyetini gidereceklerini ifade etmiştir. Yine Özel Bir Nefes Hastanesi Başhekimliği tarafından 22/03/2018 tarih ve 7586 sayılı yazıyla şikayete konu talebin yerine getirildiği Kurumumuza bildirilmiştir. Diğer taraftan başvuran tarafından kurumumuza gönderilen 25/03/2018 tarihli mailde hastane yönetimince kızının staj ücreti olan 1432,16 TL'nin ödendiğini, dolayısıyla başvuruya konu sorunun çözüldüğü bildirilmiştir. Şikayete konu edilen hususlarla ilgili olarak; başvuranın taleplerinin yerine getirildiği anlaşıldığından, yukarıda zikredilen mevzuat gereğince başvuruya ilişkin inceleme ve araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

III. KARAR

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde Kurumumuzun girişimleri sonucunda başvuruya konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirildiği anlaşıldığından Yönetmeliğin 33/A maddesi gereğince DOSTANE ÇÖZÜM kararı verilmesine ve kararın