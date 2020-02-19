Sabah Memurlar yanıtlıyor! Memura ek iş fırsatı

Memurların şirket ortağı olup olmayacağı, sanat faaliyeti yapıp yapamayacağı gibi konular çok merak ediliyor. 657 sayılı yasa bazı sınırlar getirse de memurlar için birçok yol açık. Son rakamlara baktığımızda kamuda görev yapan 4 milyondan fazla personel bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu memur olarak görev yapıyor. Bu çalışanların bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bize de bu konuda çok sayıda soru ulaşıyor. Üstelik bunlar farklı alanlarla ilgili. Yani memur kardeşlerimizin bir kısmı şirket ortağı olup olamayacağını merak ederken, bir kısmı müzik albümü çıkarmak istediğini söylüyor. Dizi ve filmlerde rol almak isteyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Peki memurlar bu işleri yapabilirler mi?