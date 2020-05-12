Engelli vatandaşlara dört koldan destek! İşte yapılan o ödemeler

Ülkemizde eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar her alanda engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Engellilere dört koldan destek sağlanıyor:

1- KENDİSİNE 537-805, BAKANA 1.460 TL: Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 460 lira 61 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor.

Engelli aylığı, raporla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 701,32 liranın altında olması gerekiyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Hanede kişi başına düşen gelirin de bin 402 liranın altında olması gerekiyor.