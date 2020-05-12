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Sabah memurlar: Sağlık çalışanlarına düzenlemesi...

Coronavirüsle en ön cephede başarılı bir şekilde savaşan sağlık çalışanları ve memurlarına devletten destek gelmeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarının eken emekliliği ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Sağlık çalışanlarının kapsamı genişledi. Sabah yazarı yeni sistemi yazdı…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:36 Son Güncelleme: 12.5.2020 15:39 ABONE OL
Sabah memurlar: Sağlık çalışanlarına erken emeklilik düzenlemesi...

Sağlıkçılara verilen destekler büyümeye devam ediyor. Coronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına devlet erken emeklilik düzenlemesi yapıyor. Erken emeklilik için atılan adımlar nelerdir?

1)Performans ödemeleri üst seviyeden yatırıldı

4,5 milyar lira ek kaynaktan sosyal hizmet çalışanları da yararlanacak

2) Yıpranma ile erken emeklilik genişledi

Eczacı, tekniker, sağlık memuru, teknisyenler, koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar da kapsamda Diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, ağız ve diş sağlığı teknikeri, sağlık bakım teknisyeni yıpranmadan yararlanacak

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Sabah memurlar: Sağlık çalışanlarına erken emeklilik düzenlemesi...
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