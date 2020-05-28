Kredi kartı kullananlar dikkat! O tuzağa düşmeyin…

Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda giderek yaygınlaştı ve hayatımızın her alanına girdi. Bugün toplamda 60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartı kullanabilecek yaştaki insanları düşünürseniz her cüzdanda en az iki kart olduğu sonucuna ulaşırız.

EKONOMİYE FAYDASI VAR

Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda ise birçok avantajları bulunuyor. Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı ile büyük avantajlar da sunuyor. Ama bir şartla ki bilinçli kullanmak gerekiyor...