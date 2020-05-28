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kullananlar dikkat! O tuzağa düşmeyin…

Kartta asgari tuzak var... kullanan hemen herkes bir borç sorunu ile karşılaşıyor. Çünkü biz kartları bedava ödeme aracı görüyoruz. Hele bankaların tuzaklarını da bilmiyorsak, işte o zaman batağa sürükleniyoruz. Ama hepsinin çözümü var... Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem kredi kartında ‘asgari ödeme tuzağı’nı yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 28.5.2020 17:37 Son Güncelleme: 28.5.2020 17:46 ABONE OL
Kredi kartı kullananlar dikkat! O tuzağa düşmeyin…

Türkiye'de son 30 yılda giderek yaygınlaştı ve hayatımızın her alanına girdi. Bugün toplamda 60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartı kullanabilecek yaştaki insanları düşünürseniz her cüzdanda en az iki kart olduğu sonucuna ulaşırız.

EKONOMİYE FAYDASI VAR
Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş ekonominin kayıt altına alınması, vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemli. Bireysel anlamda baktığımızda ise birçok avantajları bulunuyor. Hatta başka ülkelerde olmayan fırsatı ile büyük avantajlar da sunuyor. Ama bir şartla ki bilinçli kullanmak gerekiyor...

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Kredi kartı kullananlar dikkat! O tuzağa düşmeyin…
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