Son dakika: Memurlar: 5 aylık enflasyon belli oldu! Memura fark göründü

Emeklilerin ve memurların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak belirlendi. Emekli Sandığı mensubu memur emeklileri ve memurların böylece Temmuz ayında yüzde 4'lük zamla birlikte enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI: 2661 TL'DEN 2782 TL'YE ÇIKACAK

5 aylık yüzde 4.57 oranındaki enflasyona Haziran enflasyonu da eklendikten sonra 6 aylık zam ve fark oranları da belirlenmiş olacak. 5 aylık enflasyon oranına göre en düşük emekli memur maaşı 2.661 liradan 2.782 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı ise 3.593 liradan 3.757 liraya çıkacak. Bu rakamlar haziran enflasyonu eklenmesiyle daha da artacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da belli olacak.

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