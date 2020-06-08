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Kalkanı paketinin şifreleri! , işsizlik maaşı ve ücretsiz izin...

Hazine ve Maliye Bakanı ’ın duyurduğu kalkanı paketi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Peki istihdam paketinin içinde neler var? Hangi teşvikler gelebilir? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem paketle ilgili detayları yazdı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 8.6.2020 17:10 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:44 ABONE OL
İstihdam Kalkanı paketinin şifreleri! Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izin...

Bu virüsün hayatımıza girdiği andan itibaren Hükümet'in ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlarda öncelik hep istihdamın korunması oldu. İşçi çıkartmayı önleyici tedbirler, kararlar, paketler ardı ardına geldi. Fesih yasağı, , ücretsiz izne ayrılan işçiye ödenek verilmesi, işsizlik maaşı alamayanlara maaş ödenmesi gibi tedbirler hep istihdamı korumak, insanların işsiz kalmasını önlemek içindi. Sadece bu mu? Esnafa ve KOBİ'lere sağlanan nakit desteği de bir yönüyle baktığınızda işsizliği önleyici tedbirler de var. İş yerlerini korumamız lazım. Nasıl bu süreç geçtikten sonra işyerlerinin çalıştıracak insanlara ihtiyacı olacaksa, çalışanların da gideceği işyerlerine ihtiyacı olacak.

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İstihdam Kalkanı paketinin şifreleri! Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve ücretsiz izin...
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