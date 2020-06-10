Tamamlayıcı emeklilik nedir? Tamamlayıcı emeklilikle çift maaş! İstihdam paketinde neler var?

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenlere işe dönme imkanı verilecek. İşverenlere "Bu kişileri tekrar işe al, maliyetin bir kısmını ben karşılayacağım" denilecek. 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinde de yeni adım atılacak. Bu kişilerin tekrar iş başı yapması durumunda devlet işvereni destekleme devam edecek.

Ayrıca paketle 25 yaş altı gençlerin istihdama katılabilmesi de kolaylaştırılacak. Özellikle 50 yaş üstündekilere esnek çalışabilme imkanı getirilecek. Bununla birlikte bu modele dahil olan her 50 yaş üstü çalışan karşılığı 25 yaş altı esnek çalışma kapsamında bir gencin istihdam edilmesi şartı uygulanacak.

İŞTE BAZI BAŞLIKLAR

*İşverene istihdamı koruması şartıyla teşvik verilmesi gündemde

*Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürmesi de düşünülüyor

*İstihdam kalkanı paketi ile devlet hem mevcut istihdamı korurken hem de ilave iş kapıları açacak.

*Pakete göre mevcutta devam eden istihdam teşvikleri yeni dönemde kapsamı genişleyerek sürdürülecek.

*Koronavirüs salgını ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişlemiş, 3 milyondan fazla çalışan bu imkandan yararlanmıştı. Bu kişilerin tekrar iş başı yapması durumunda devlet işvereni desteklemeye devam edecek.

*Ayrıca paketle birlikte 25 yaş altı geçlerin istihdama katılabilmesi de kolaylaştırılacak.

*Yeni bir modeli ile özellikle 50 yaş üstündekilere esnek çalışabilme imkanı getirilecek. Bununla birlikte bu modele dahil olan her 50 yaş üstü çalışan karşılığı 25 yaş altı esnek çalışma kapsamında bir gencin istihdam edilmesi şartı uygulanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK İLE ÇİFT MAAŞ GELECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile de çalışanlar emeklilik döneminde iki maaş birden alacak. Böylece çalışırken iki ayrı sisteme prim yatırılacak ve çifte emeklilik hakkı doğacak. Böylece emekli olduğunda çalışanların gelirlerinin düşmesi önlenecek. Bu konuda BES başta olmak üzere değişik modeller kullanılabilecek.

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