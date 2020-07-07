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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurumları ve vakıf üniversiteleri 2020 personel alımlarına devam ediyor. Personel alımlarında gerekli olan başvuru şartları ve kontenjanlar yayınlanan ilanlarda belli oldu. Hangi kurum kaç personel alacak? İşçi, sözleşmeli personel, öğretim üyesi, sağlık personeli işe alımları ile ilgili son ilanlar ve detayları Sabah Memurlar'da...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 15:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

2020 personel alımları devam ediyor. Kurumlar personel ihtiyacı doğrultusunda ilanlarını yayınlamaya başladı. Peki hangi kurum kaç personel alacak? Personel alımlarıyla ilgili yayınlanan ilanlarda personel başvuru şartları ve kontenjanları da belli oldu. İşte o ilanlar...

SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı

Eleman Sayısı: 126

Başvuru Süresi: 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2020

Son başvuru: 15.07.2020

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Meslek Lisesi Mezunu 227 Sürekli İşçi Alacak

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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ön Lisans/MYO Mezunu 70 İşçi alacak

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Ege Üniversitesi 310 Sözleşmeli Personel alacak

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 1.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde.

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Akdeniz Üniversitesi 25 Sürekli İşçi alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarih: 01.07.2020

Başvuru Süresi:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Aranılan Nitelik ve Unvan: Büro Personeli, Tekniker
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.07.2020

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel istihdam edecek

Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020 sinavbasvuru.sanayi.gov.tr

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 1.000 Erkek Öğrenci Alınacak

Başvuru Süresi: Başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9 personel alıyor

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.07.2020
Son başvuru Tarihi: 27.07.2020

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanı

Eleman Sayısı: 35
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)

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SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?
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