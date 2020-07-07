Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir? Kamu kurumları ve vakıf üniversiteleri 2020 personel alımlarına devam ediyor. Personel alımlarında gerekli olan başvuru şartları ve kontenjanlar yayınlanan ilanlarda belli oldu. Hangi kurum kaç personel alacak? İşçi, sözleşmeli personel, öğretim üyesi, sağlık personeli işe alımları ile ilgili son ilanlar ve detayları Sabah Memurlar'da...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 15:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:45 ABONE OL

2020 personel alımları devam ediyor. Kurumlar personel ihtiyacı doğrultusunda ilanlarını yayınlamaya başladı. Peki hangi kurum kaç personel alacak? Personel alımlarıyla ilgili yayınlanan ilanlarda personel başvuru şartları ve kontenjanları da belli oldu. İşte o ilanlar...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı Eleman Sayısı: 126 Başvuru Süresi: 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2020 Son başvuru: 15.07.2020 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Meslek Lisesi Mezunu 227 Sürekli İşçi Alacak BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ön Lisans/MYO Mezunu 70 İşçi alacak BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ege Üniversitesi 310 Sözleşmeli Personel alacak Resmî Gazete Yayım Tarihi: 1.07.2020

Başvuru Süresi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



Akdeniz Üniversitesi 25 Sürekli İşçi alıyor Resmî Gazete Yayım Tarih: 01.07.2020 Başvuru Süresi:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak Aranılan Nitelik ve Unvan: Büro Personeli, Tekniker

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.07.2020 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel istihdam edecek Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.07.2020

Başvuru Süresi: Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020 sinavbasvuru.sanayi.gov.tr BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 1.000 Erkek Öğrenci Alınacak Başvuru Süresi: Başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9 personel alıyor Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.07.2020

Son başvuru Tarihi: 27.07.2020 BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

