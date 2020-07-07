SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?

2020 personel alımları devam ediyor. Kurumlar personel ihtiyacı doğrultusunda ilanlarını yayınlamaya başladı. Peki hangi kurum kaç personel alacak? Personel alımlarıyla ilgili yayınlanan ilanlarda personel başvuru şartları ve kontenjanları da belli oldu. İşte o ilanlar...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alım ilanı
Eleman Sayısı: 126
Başvuru Süresi: 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 25 Öğretim Görevlisi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2020
Son başvuru: 15.07.2020
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Meslek Lisesi Mezunu 227 Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ön Lisans/MYO Mezunu 70 İşçi alacak
Ege Üniversitesi 310 Sözleşmeli Personel alacak
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 1.07.2020
Başvuru Süresi: İlanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde.
Akdeniz Üniversitesi 25 Sürekli İşçi alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarih: 01.07.2020
Başvuru Süresi:Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06.07.2020 - 10.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aranılan Nitelik ve Unvan: Büro Personeli, Tekniker
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.07.2020
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel istihdam edecek
Resmî Gazete Yayım Tarihi:01.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihi : 21.07.2020-10.08.2020 sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 1.000 Erkek Öğrenci Alınacak
Başvuru Süresi: Başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 9 personel alıyor
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 06.07.2020
Son başvuru Tarihi: 27.07.2020
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanı
Eleman Sayısı: 35
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.07.2020
Başvuru Süresi: Başvuru Tarihleri: 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar)