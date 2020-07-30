Adalet Bakanı Gül'den son dakika açıklaması! Bayram öncesi personel alımı müjdesi

Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMASI



Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi iki güzel haber vermek istediğini belirterek, "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı



